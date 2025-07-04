04.07.2025
Смотреть онлайн Independiente Women - Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Independiente Women — Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:22 16:25 16:25 20:25
1 : 3
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Independiente Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Independiente Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 16-25
Сет 3. Команда Independiente Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
