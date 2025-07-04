Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн La Patriada Municipio Florencio Varela Women - Banfield Women 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: La Patriada Municipio Florencio Varela WomenBanfield Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Завершен
25:18 25:17 25:18
3 : 0
04 июля 2025
Banfield Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 25-18
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков

Превью матча La Patriada Municipio Florencio Varela Women — Banfield Women

История последних встреч

La Patriada Municipio Florencio Varela Women
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Banfield Women
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
1 победа
0 побед
100%
0%
14.08.2025
Banfield Women
Banfield Women
0:3
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Обзор
Комментарии к матчу
