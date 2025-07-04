04.07.2025
Смотреть онлайн La Patriada Municipio Florencio Varela Women - Banfield Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: La Patriada Municipio Florencio Varela Women — Banfield Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:18 25:17 25:18
3 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 25-18
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 20 очков
Превью матча La Patriada Municipio Florencio Varela Women — Banfield Women
История последних встреч
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Banfield Women
1 победа
0 побед
100%
0%
14.08.2025
Banfield Women
0:3
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
