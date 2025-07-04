04.07.2025
Смотреть онлайн Universitario La Plata Women - Наутико Хасоа - Женщины 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Universitario La Plata Women — Наутико Хасоа - Женщины . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
24:26 25:22 25:17 13:25 15:10
3 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Наутико Хасоа - Женщины со счетом 24-26
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-17
Сет 4. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Наутико Хасоа - Женщины со счетом 13-25
Сет 5. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
