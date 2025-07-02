Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Сьюдад II - Есцуела Инцорпорада Мариано Морено 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Сьюдад IIЕсцуела Инцорпорада Мариано Морено . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Сьюдад II
Завершен
25:19 25:14 25:22
3 : 0
02 июля 2025
Есцуела Инцорпорада Мариано Морено
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-19
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-14
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков

Превью матча Сьюдад II — Есцуела Инцорпорада Мариано Морено

Комментарии к матчу
