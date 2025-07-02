02.07.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - 77 Футбол клаб 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла Плата — 77 Футбол клаб . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:15 25:23 24:17
3 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-15
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-23
Тайм-аут
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
