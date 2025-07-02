Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Sao Caetano U19 Women - Баруери U19 - Женщины 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Sao Caetano U19 WomenБаруери U19 - Женщины . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Sao Caetano U19 Women
Завершен
18:25 12:25 11:25
0 : 3
02 июля 2025
Баруери U19 - Женщины
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Epson Баруери U19 - Женщины со счетом 18-25
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Epson Баруери U19 - Женщины со счетом 12-25
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча Sao Caetano U19 Women — Баруери U19 - Женщины

