02.07.2025
Смотреть онлайн Sao Caetano U19 Women - Баруери U19 - Женщины 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Sao Caetano U19 Women — Баруери U19 - Женщины . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
18:25 12:25 11:25
18:25 12:25 11:25
0 : 3
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Epson Баруери U19 - Женщины со счетом 18-25
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Epson Баруери U19 - Женщины со счетом 12-25
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Баруери U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Превью матча Sao Caetano U19 Women — Баруери U19 - Женщины
Комментарии к матчу