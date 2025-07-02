Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Limeira U19 Women - Suzano Volei U19 Women 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Limeira U19 WomenSuzano Volei U19 Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Limeira U19 Women
Завершен
25:17 21:25 15:25 15:25
1 : 3
02 июля 2025
Suzano Volei U19 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Limeira U19 Women со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Suzano Volei U19 Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Suzano Volei U19 Women со счетом 15-25
Сет 4. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Limeira U19 Women — Suzano Volei U19 Women

Комментарии к матчу
