30.06.2025
Смотреть онлайн SJ de Carrasco B Женщины - Centenario Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Апертура Примера - Женщины: SJ de Carrasco B Женщины — Centenario Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Уругвай Апертура Примера - Женщины
Завершен
25:20 25:18 25:27 24:26 14:9
3 : 2
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SJ de Carrasco B Женщины со счетом 25-20
Сет 2. Команда Centenario Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Centenario Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SJ de Carrasco B Женщины со счетом 25-18
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Centenario Women со счетом 25-27
Сет 4. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Centenario Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Centenario Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Centenario Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Centenario Women со счетом 24-26
Сет 5. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда SJ de Carrasco B Женщины первая набрала 15 очков
