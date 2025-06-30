30.06.2025
Смотреть онлайн Juan Ferreira - CDV Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай Апертура Примера - Женщины: Juan Ferreira — CDV Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Уругвай Апертура Примера - Женщины
Завершен
0 : 3
30 июня 2025
Сет 1. Команда CDV Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CDV Women со счетом 16-25
Сет 2. Команда Juan Ferreira первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CDV Women со счетом 17-25
Сет 3. Команда Juan Ferreira первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CDV Women первая набрала 20 очков
