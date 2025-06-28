28.06.2025
Смотреть онлайн Клуб Харродс - Женщины - AC Argentino 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Клуб Харродс - Женщины — AC Argentino . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
16:25 18:25 20:24
0 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда AC Argentino со счетом 16-25
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AC Argentino со счетом 18-25
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
