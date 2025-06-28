28.06.2025
Смотреть онлайн Ciudad Buenos Aires - Mupol 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Ciudad Buenos Aires — Mupol . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
17:25 25:15 25:19 25:21
17:25 25:15 25:19 25:21
3 : 1
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mupol со счетом 17-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley Women со счетом 25-15
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ciudad Voley Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Ciudad Buenos Aires — Mupol
Комментарии к матчу