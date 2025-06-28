28.06.2025
Смотреть онлайн Scholem Aleijem - Ломас - Женщины 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Scholem Aleijem — Ломас - Женщины . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:17 25:21 24:21
25:17 25:21 24:21
3 : 0
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sholem Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Ломас - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sholem Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sholem Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sholem Women первая набрала 20 очков
Превью матча Scholem Aleijem — Ломас - Женщины
Комментарии к матчу