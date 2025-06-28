Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Наутико Хасоа - Женщины - Estudiantil Porteno Women 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Примера - Женщины: Наутико Хасоа - ЖенщиныEstudiantil Porteno Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Наутико Хасоа - Женщины
Завершен
25:23 17:25 25:19 22:25 12:15
2 : 3
28 июня 2025
Estudiantil Porteno Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Наутико Хасоа - Женщины со счетом 25-23
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Estudiantil Porteno Women со счетом 17-25
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Наутико Хасоа - Женщины со счетом 25-19
Сет 4. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Estudiantil Porteno Women со счетом 22-25
Сет 5. Команда Наутико Хасоа - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Estudiantil Porteno Women первая набрала 15 очков

