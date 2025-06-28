28.06.2025
Смотреть онлайн ГЕВП - Женщины - Клуб Италиано - Женщины 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: ГЕВП - Женщины — Клуб Италиано - Женщины . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
18:25 16:25 14:25
0 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Клуб Италиано - Женщины со счетом 18-25
Сет 2. Команда ГЕВП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клуб Италиано - Женщины со счетом 16-25
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Клуб Италиано - Женщины первая набрала 20 очков
