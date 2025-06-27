Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн La Patriada Municipio Florencio Varela Women - Defensores de Banfield Women 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: La Patriada Municipio Florencio Varela WomenDefensores de Banfield Women . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
La Patriada Municipio Florencio Varela Women
Завершен
16:25 25:22 19:25 17:24
1 : 3
27 июня 2025
Defensores de Banfield Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 16-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда La Patriada Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда La Patriada Voley Women со счетом 25-22
Сет 3. Команда La Patriada Voley Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Defensores de Banfield Women со счетом 19-25
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Defensores de Banfield Women первая набрала 20 очков

Превью матча La Patriada Municipio Florencio Varela Women — Defensores de Banfield Women

Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Defensores de Banfield Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

