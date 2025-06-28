Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Pinocho Women - Huracan de San Justo Women 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: Pinocho WomenHuracan de San Justo Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Pinocho Women
Завершен
25:16 21:25 21:25 25:16 13:15
2 : 3
28 июня 2025
Huracan de San Justo Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinocho Women со счетом 25-16
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Huracan de San Justo Women со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pinocho Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Pinocho Women со счетом 25-16
Сет 5. Команда Pinocho Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Pinocho Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 15 очков

Превью матча Pinocho Women — Huracan de San Justo Women

