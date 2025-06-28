28.06.2025
Смотреть онлайн Banfield Women - Banco Nacion Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Banfield Women — Banco Nacion Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:20 15:25 18:25 18:25
1 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Banfield Women со счетом 25-20
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Banco Nacion Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда Banfield Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Banco Nacion Women со счетом 18-25
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
