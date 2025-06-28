28.06.2025
Смотреть онлайн San Fernando Women - Círculo General Urquiza Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: San Fernando Women — Círculo General Urquiza Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
23:25 19:25 11:25
0 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Circulo General Urquiza Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда San Fernando Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Circulo General Urquiza Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Circulo General Urquiza Women первая набрала 20 очков
