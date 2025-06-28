28.06.2025
Смотреть онлайн Comunicaciones Women - Клуб 3 де Фебреро Женщины 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Comunicaciones Women — Клуб 3 де Фебреро Женщины . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:27 21:25 26:24 25:11 14:16
2 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 25-27
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Клуб 3 де Фебреро Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Comunicaciones Women со счетом 26-24
Сет 4. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Comunicaciones Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Comunicaciones Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Comunicaciones Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Comunicaciones Women со счетом 25-11
Сет 5. Команда Comunicaciones Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Клуб 3 де Фебреро Женщины первая набрала 15 очков
