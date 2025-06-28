28.06.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Tortuguitas Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Tortuguitas Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
19:25 22:25 21:24
0 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 19-25
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 22-25
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Nautico Zarate Women — Tortuguitas Women
История последних встреч
Nautico Zarate Women
Tortuguitas Women
0 побед
1 победа
0%
100%
01.08.2025
Nautico Zarate Women
1:3
Tortuguitas Women
