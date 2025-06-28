28.06.2025
Смотреть онлайн Ла Матанса - Женщины - Huracan Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Ла Матанса - Женщины — Huracan Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
13:25 25:21 25:22 16:25 12:15
2 : 3
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Huracan Women со счетом 13-25
Сет 2. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ла Матанса - Женщины со счетом 25-21
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ла Матанса - Женщины со счетом 25-22
Сет 4. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Huracan Women со счетом 16-25
Сет 5. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
