27.06.2025
Смотреть онлайн Santo Andre U19 - Сан Каэтану (19) 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Santo Andre U19 — Сан Каэтану (19) . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
16:25 25:20 18:25 25:20 8:15
2 : 3
27 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Santo Andre U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сан Каэтану (19) со счетом 16-25
Сет 2. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Santo Andre U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Santo Andre U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Santo Andre U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Santo Andre U19 со счетом 25-20
Сет 3. Команда Santo Andre U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Santo Andre U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сан Каэтану (19) со счетом 18-25
Сет 4. Команда Santo Andre U19 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Santo Andre U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Santo Andre U19 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Santo Andre U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Santo Andre U19 со счетом 25-20
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Превью матча Santo Andre U19 — Сан Каэтану (19)
Комментарии к матчу