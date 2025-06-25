Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Osasco U21 Women - Epson Barueri U21 Women 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Osasco U21 WomenEpson Barueri U21 Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Osasco U21 Women
Завершен
25:17 25:14 25:19
3 : 0
25 июня 2025
Epson Barueri U21 Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-14
Сет 3. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Osasco U21 Women — Epson Barueri U21 Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Эспаньол Эспаньол
22 Декабря
23:00
Фулхэм Фулхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
22 Декабря
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Брешиа Брешиа
22 Декабря
22:30
Бенфика Бенфика
Фамаликао Фамаликао
22 Декабря
23:45