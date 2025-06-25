25.06.2025
Смотреть онлайн Osasco U21 Women - Epson Barueri U21 Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Osasco U21 Women — Epson Barueri U21 Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
25:17 25:14 25:19
3 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 25-14
Сет 3. Команда GRB Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Osasco U21 Women — Epson Barueri U21 Women
