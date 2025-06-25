25.06.2025
Смотреть онлайн Guarulhos U21 Women - Realizar U21 Женщины 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Guarulhos U21 Women — Realizar U21 Женщины . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
13:25 5:25 3:25
0 : 3
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 13-25
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Realizar U21 Женщины со счетом 5-25
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Realizar U21 Женщины первая набрала 20 очков
