25.06.2025

Смотреть онлайн Sao Jose Volei U21 Women - Sesi Bauru U21 Women 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Sao Jose Volei U21 WomenSesi Bauru U21 Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Sao Jose Volei U21 Women
Завершен
17:25 17:25 12:25
0 : 3
25 июня 2025
Sesi Bauru U21 Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 17-25
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 17-25
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков

Превью матча Sao Jose Volei U21 Women — Sesi Bauru U21 Women

История последних встреч

Sao Jose Volei U21 Women
Sao Jose Volei U21 Women
Sesi Bauru U21 Women
Sao Jose Volei U21 Women
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Sesi Bauru U21 Women
Sesi Bauru U21 Women
3:0
Sao Jose Volei U21 Women
Sao Jose Volei U21 Women
Обзор
Комментарии к матчу
