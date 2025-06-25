25.06.2025
Смотреть онлайн Sao Jose Volei U21 Women - Sesi Bauru U21 Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Sao Jose Volei U21 Women — Sesi Bauru U21 Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
17:25 17:25 12:25
17:25 17:25 12:25
0 : 3
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 17-25
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sao Jose Volei U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi Bauru U21 Women со счетом 17-25
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sesi Bauru U21 Women первая набрала 20 очков
Превью матча Sao Jose Volei U21 Women — Sesi Bauru U21 Women
История последних встреч
Sao Jose Volei U21 Women
Sesi Bauru U21 Women
0 побед
1 победа
0%
100%
16.08.2025
Sesi Bauru U21 Women
3:0
Sao Jose Volei U21 Women
Комментарии к матчу