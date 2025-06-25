25.06.2025
Смотреть онлайн Клаб Харродс - Депортиво Зюдамерика 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Клаб Харродс — Депортиво Зюдамерика . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
22:25 21:25 12:25
0 : 3
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 22-25
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Клаб Харродс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 21-25
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
