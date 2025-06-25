25.06.2025
Смотреть онлайн Mupol - Lomas del Mirador Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Mupol — Lomas del Mirador Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
25:21 25:19 26:24
3 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Mupol со счетом 25-21
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Mupol первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Mupol со счетом 25-19
Сет 3. Команда Lomas del Mirador Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Lomas del Mirador Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas del Mirador Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lomas del Mirador Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
