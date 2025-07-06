Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Акари Чарджерс (жен) - Chery Tiggo Crossovers Women 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныPhilippines PVL Women: Акари Чарджерс (жен)Chery Tiggo Crossovers Women, 1 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Philippines PVL Women
Акари Чарджерс (жен)
Завершен
26:24 19:25 16:25 25:23 10:15
2 : 3
06 июля 2025
Chery Tiggo Crossovers Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Akari Chargers Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Akari Chargers Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Akari Chargers Women со счетом 25-23
Тайм-аут
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков

Превью матча Акари Чарджерс (жен) — Chery Tiggo Crossovers Women

Команда Акари Чарджерс (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 1 тур
30.11
ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W) PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W)
1
3
25
21
26
28
23
25
20
25
Завершен
20.11
PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W) PLDT (W) PLDT (W)
3
1
25
21
27
25
23
25
25
21
Завершен
20.11
Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W)
0
3
17
25
23
25
27
29
Завершен
20.11
Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W) Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W)
1
3
25
12
27
29
19
25
18
25
Завершен
18.11
Akari Chargers (W) Akari Chargers (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
1
3
23
25
25
21
23
25
21
25
Завершен
18.11
ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W) Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W)
3
0
25
13
25
21
25
21
Завершен
15.11
Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W) PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W)
1
3
27
25
13
25
10
25
13
25
Завершен
15.11
PLDT (W) PLDT (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W)
3
1
26
28
25
12
25
16
25
13
Завершен
15.11
Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W) Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W)
3
0
25
23
25
13
25
11
Завершен
13.11
Choco Mucho (W) Choco Mucho (W) Creamline (W) Creamline (W)
0
3
17
25
17
25
23
25
Завершен
13.11
Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W) Akari Chargers (W) Akari Chargers (W)
0
3
13
25
17
25
22
25
Завершен
13.11
Cignal HD Spikers (W) Cignal HD Spikers (W) ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W)
3
0
25
12
26
24
25
23
Завершен
11.11
Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W)
3
2
27
25
23
25
25
12
22
25
15
13
Завершен
11.11
PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W) Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W)
1
3
21
25
22
25
25
21
26
28
Завершен
08.11
ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
3
1
25
20
25
22
24
26
25
19
Завершен
08.11
Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W) PLDT (W) PLDT (W)
1
3
19
25
25
19
16
25
21
25
Завершен
06.11
Akari Chargers (W) Akari Chargers (W) Cignal HD Spikers (W) Cignal HD Spikers (W)
1
3
21
25
25
23
20
25
20
25
Завершен
06.11
Creamline (W) Creamline (W) Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W)
3
1
20
25
25
13
25
16
25
18
Завершен
04.11
Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
3
0
25
23
26
24
25
19
Завершен
31.10
Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W) PLDT (W) PLDT (W)
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
31.10
Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
3
1
25
18
25
13
18
25
25
24
Завершен
28.10
Creamline (W) Creamline (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W)
3
1
23
25
25
23
25
23
25
17
Завершен
25.10
PLDT (W) PLDT (W) Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W)
3
1
22
25
25
23
25
14
25
16
Завершен
23.10
Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W)
3
0
25
9
25
16
25
23
Завершен
21.10
Cignal HD Spikers (W) Cignal HD Spikers (W) PLDT (W) PLDT (W)
-
-
Отменен
21.10
Choco Mucho (W) Choco Mucho (W) Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W)
3
0
25
23
25
19
25
22
Завершен
21.10
Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W) Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W)
3
1
25
22
22
25
25
21
25
22
Завершен
18.10
Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W) Creamline (W) Creamline (W)
0
3
9
25
11
25
15
25
Завершен
16.10
PLDT (W) PLDT (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
3
0
25
21
25
20
25
19
Завершен
16.10
Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W) Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W)
3
1
25
20
23
25
27
25
25
12
Завершен
16.10
Cignal HD Spikers (W) Cignal HD Spikers (W) Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W)
0
3
19
25
20
25
16
25
Завершен
14.10
Creamline (W) Creamline (W) PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W)
3
1
25
20
25
21
17
25
25
20
Завершен
14.10
ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W) Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W)
3
0
25
22
25
16
25
16
Завершен
14.10
Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W) Akari Chargers (W) Akari Chargers (W)
2
3
11
25
25
22
27
29
25
17
7
15
Завершен
13.10
Choco Mucho (W) Choco Mucho (W) Cignal HD Spikers (W) Cignal HD Spikers (W)
3
1
23
25
25
19
25
16
27
25
Завершен
11.10
Chery Tiggo Crossovers (W) Chery Tiggo Crossovers (W) ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W)
1
3
15
25
25
19
20
25
23
25
Завершен
09.10
Farm Fresh Foxies (W) Farm Fresh Foxies (W) Nxled Chameleons (W) Nxled Chameleons (W)
3
1
22
25
25
23
25
19
25
21
Завершен
09.10
Galeries Tower Highrisers (W) Galeries Tower Highrisers (W) PetroGazz Angels (W) PetroGazz Angels (W)
0
3
21
25
19
25
14
25
Завершен
07.10
Capital1 Solar Spikers (W) Capital1 Solar Spikers (W) Choco Mucho (W) Choco Mucho (W)
0
3
31
33
24
26
23
25
Завершен
07.10
ZUS Thunderbelles (W) ZUS Thunderbelles (W) Akari Chargers (W) Akari Chargers (W)
3
2
24
26
25
23
17
25
26
24
15
7
Завершен
