Акари Чарджерс (жен)

Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Akari Chargers Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Akari Chargers Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Akari Chargers Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Akari Chargers Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Akari Chargers Women со счетом 25-23
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков