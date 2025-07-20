Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Сигнал ХД Спайкерс (жeн) - ZUS Thunderbelles Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныPhilippines PVL Women: Сигнал ХД Спайкерс (жeн)ZUS Thunderbelles Women, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Philippines PVL Women
Сигнал ХД Спайкерс (жeн)
Завершен
25:22 25:17 21:25 25:16
3 : 1
20 июля 2025
ZUS Thunderbelles Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ZUS Thunderbelles Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ZUS Thunderbelles Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Cignal HD Spikers Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Cignal HD Spikers Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ZUS Thunderbelles Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда ZUS Thunderbelles Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда ZUS Thunderbelles Women со счетом 21-25
Сет 4. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Cignal HD Spikers Women первая набрала 20 очков

