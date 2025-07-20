Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Кул Смэшерс (жен) - Chery Tiggo Crossovers Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныPhilippines PVL Women: Кул Смэшерс (жен)Chery Tiggo Crossovers Women, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Philippines PVL Women
Кул Смэшерс (жен)
Завершен
25:21 19:25 25:16 25:18
3 : 1
20 июля 2025
Chery Tiggo Crossovers Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Кул Смэшерс (жен) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Кул Смэшерс (жен) со счетом 25-16
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков

Превью матча Кул Смэшерс (жен) — Chery Tiggo Crossovers Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
Барыс Барыс
20 Января
18:00
Автомобилист Автомобилист
Сибирь Сибирь
20 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Авангард Авангард
20 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
20 Января
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Монако Монако
20 Января
23:00
Интер Милан Интер Милан
Арсенал Арсенал
20 Января
23:00
Спортинг Спортинг
ПСЖ ПСЖ
20 Января
23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
20 Января
23:00
ХК Рязань ХК Рязань
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
20 Января
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
20 Января
18:00