20.07.2025
Кул Смэшерс (жен) - Chery Tiggo Crossovers Women 20.07.2025
Матч турнира Филиппины — Philippines PVL Women: Кул Смэшерс (жен) — Chery Tiggo Crossovers Women, 1 тур. Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени.
МСК, 1 тур
Philippines PVL Women
Завершен
25:21 19:25 25:16 25:18
3 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Кул Смэшерс (жен) со счетом 25-21
Сет 2. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chery Tiggo Crossovers Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Chery Tiggo Crossovers Women со счетом 19-25
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Кул Смэшерс (жен) со счетом 25-16
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Кул Смэшерс (жен) первая набрала 20 очков
