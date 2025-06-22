22.06.2025
Смотреть онлайн CODEA Alajuela - San Jose 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: CODEA Alajuela — San Jose . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division
Завершен
25:18 18:25 22:25 23:25
1 : 3
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CODEA Alajuela со счетом 25-18
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда San Jose со счетом 18-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда San Jose со счетом 22-25
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда San Jose первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча CODEA Alajuela — San Jose
История последних встреч
CODEA Alajuela
San Jose
0 побед
1 победа
0%
100%
23.11.2025
San Jose
3:0
CODEA Alajuela
