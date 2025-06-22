22.06.2025
Смотреть онлайн АСОВОЛ Белен - УНЕД 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: АСОВОЛ Белен — УНЕД . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division
Завершен
21:25 30:28 22:25 25:13 15:9
3 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНЕД первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда УНЕД первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда УНЕД первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда УНЕД со счетом 21-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда АСОВОЛ Белен со счетом 30-28
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда УНЕД со счетом 22-25
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда АСОВОЛ Белен со счетом 25-13
Сет 5. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 15 очков
