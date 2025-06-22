22.06.2025
Смотреть онлайн Дефенсорес де Банфилд - San Lorenzo de Almagro 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Дефенсорес де Банфилд — San Lorenzo de Almagro . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
19:25 32:34 12:25
0 : 3
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Lorenzo со счетом 19-25
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда San Lorenzo со счетом 32-34
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
