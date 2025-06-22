Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Дефенсорес де Банфилд - San Lorenzo de Almagro 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Дефенсорес де БанфилдSan Lorenzo de Almagro . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Дефенсорес де Банфилд
Завершен
19:25 32:34 12:25
0 : 3
22 июня 2025
San Lorenzo de Almagro
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда San Lorenzo со счетом 19-25
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Дефенсорес де Банфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда San Lorenzo со счетом 32-34
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Lorenzo первая набрала 20 очков

Превью матча Дефенсорес де Банфилд — San Lorenzo de Almagro

История последних встреч

Дефенсорес де Банфилд
Дефенсорес де Банфилд
San Lorenzo de Almagro
Дефенсорес де Банфилд
1 победа
1 победа
50%
50%
08.07.2025
San Lorenzo de Almagro
San Lorenzo de Almagro
3:1
Дефенсорес де Банфилд
Дефенсорес де Банфилд
Обзор
02.07.2025
San Lorenzo de Almagro
San Lorenzo de Almagro
0:3
Дефенсорес де Банфилд
Дефенсорес де Банфилд
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
21 Декабря
13:30
Динамо Минск Динамо Минск
Лада Лада
21 Декабря
17:10
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
21 Декабря
15:30
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
21 Декабря
15:30
Хирона Хирона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
21 Декабря
16:00
Барыс Барыс
ХК Сочи ХК Сочи
21 Декабря
15:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
21 Декабря
18:15
Верона Верона
Болонья Болонья
21 Декабря
17:00
Хайденхайм Хайденхайм
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
21 Декабря
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
21 Декабря
17:00