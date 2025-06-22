22.06.2025
Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - УБА 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Велес Сарсфилд — УБА . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:22 25:16 25:14
25:22 25:16 25:14
3 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-16
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Превью матча Велес Сарсфилд — УБА
Комментарии к матчу