Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - УБА 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Велес СарсфилдУБА . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Велес Сарсфилд
Завершен
25:22 25:16 25:14
3 : 0
22 июня 2025
УБА
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 2. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Велес Сарсфилд со счетом 25-16
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Велес Сарсфилд первая набрала 20 очков

Превью матча Велес Сарсфилд — УБА

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
21 Декабря
13:30
Динамо Минск Динамо Минск
Лада Лада
21 Декабря
17:10
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
21 Декабря
15:30
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
21 Декабря
15:30
Хирона Хирона
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
21 Декабря
16:00
Барыс Барыс
ХК Сочи ХК Сочи
21 Декабря
15:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
21 Декабря
18:15
Верона Верона
Болонья Болонья
21 Декабря
17:00
Хайденхайм Хайденхайм
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
21 Декабря
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
21 Декабря
17:00