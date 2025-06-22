22.06.2025
Смотреть онлайн КБПС Азул - Hebraica Y Macabi J 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: КБПС Азул — Hebraica Y Macabi J . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Apertura Primera
Завершен
21:25 25:23 25:19 25:19
3 : 1
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда КБПС Азул первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Hebraica Y Macabi J со счетом 21-25
Сет 2. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КБПС Азул со счетом 25-23
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда КБПС Азул со счетом 25-19
Сет 4. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Hebraica Y Macabi J первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда КБПС Азул первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КБПС Азул первая набрала 20 очков
