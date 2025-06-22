Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Коледжио Аретейа - Богемиос 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Apertura Primera: Коледжио АретейаБогемиос . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Uruguay Apertura Primera
Коледжио Аретейа
Завершен
23:25 25:21 18:25 22:25
1 : 3
22 июня 2025
Богемиос
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Богемиос со счетом 23-25
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Коледжио Аретейа со счетом 25-21
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Богемиос со счетом 18-25
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Коледжио Аретейа — Богемиос

История последних встреч

Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Богемиос
Коледжио Аретейа
2 побед
2 побед
50%
50%
08.12.2025
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
3:1
Богемиос
Богемиос
Обзор
17.11.2025
Богемиос
Богемиос
1:3
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Обзор
20.10.2025
Богемиос
Богемиос
3:0
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Обзор
04.08.2025
Богемиос
Богемиос
3:2
Коледжио Аретейа
Коледжио Аретейа
Обзор
