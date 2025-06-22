22.06.2025
Смотреть онлайн Коледжио Аретейа - Богемиос 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Apertura Primera: Коледжио Аретейа — Богемиос . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Uruguay Apertura Primera
23:25 25:21 18:25 22:25
1 : 3
22 июня 2025
Сет 1. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Богемиос со счетом 23-25
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Коледжио Аретейа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Коледжио Аретейа со счетом 25-21
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Богемиос со счетом 18-25
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Богемиос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Коледжио Аретейа — Богемиос
