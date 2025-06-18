18.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Зюдамерика - Портеньо Атлетико 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Зюдамерика — Портеньо Атлетико . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
25:20 25:20 25:19
3 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 25-20
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 25-20
Сет 3. Команда Портеньо Атлетико Club первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
