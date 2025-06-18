18.06.2025
Смотреть онлайн Сьюдад II - 77 Футбол клаб 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Сьюдад II — 77 Футбол клаб . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:23 26:24 25:21
25:23 26:24 25:21
3 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-23
Сет 2. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 26-24
Сет 3. Команда 77 Футбол клаб первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Сьюдад II — 77 Футбол клаб
История последних встреч
Комментарии к матчу