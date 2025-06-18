18.06.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Наутико Хакоая 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла Плата — Наутико Хакоая . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
0 : 3
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 23-25
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 20-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
