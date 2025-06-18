Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.06.2025

Смотреть онлайн Мунисипио де Ломас де Замора - Италиано 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor: Мунисипио де Ломас де ЗамораИталиано . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor
Мунисипио де Ломас де Замора
Завершен
25:23 25:11 25:16
3 : 0
18 июня 2025
Италиано
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lomas Voley со счетом 25-23
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Lomas Voley со счетом 25-11
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Мунисипио де Ломас де Замора — Италиано

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Лада Лада
ЦСКА ЦСКА
16 Декабря
18:00
Локомотив Локомотив
Динамо Минск Динамо Минск
16 Декабря
19:00
СКА СКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
16 Декабря
19:30
Кардифф Кардифф
Челси Челси
16 Декабря
23:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
16 Декабря
19:30
Автомобилист Автомобилист
Барыс Барыс
16 Декабря
17:00
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
16 Декабря
15:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
16 Декабря
19:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
16 Декабря
22:45