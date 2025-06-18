18.06.2025
Смотреть онлайн Мунисипио де Ломас де Замора - Италиано 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Мунисипио де Ломас де Замора — Италиано . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:23 25:11 25:16
3 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lomas Voley со счетом 25-23
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Lomas Voley со счетом 25-11
Сет 3. Команда Club Италиано первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
