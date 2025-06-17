17.06.2025
Смотреть онлайн Ураган-про - Феникс-про 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Ураган-про — Феникс-про . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:22 22:25 16:25 23:25
1 : 3
17 июня 2025
Превью матча Ураган-про — Феникс-про
История последних встреч
Ураган-про
Феникс-про
4 побед
6 побед
40%
60%
09.12.2025
Феникс-про
3:1
Ураган-про
02.12.2025
Ураган-про
0:3
Феникс-про
25.11.2025
Феникс-про
2:3
Ураган-про
18.11.2025
Ураган-про
1:3
Феникс-про
04.11.2025
Ураган-про
3:0
Феникс-про
21.10.2025
Ураган-про
3:0
Феникс-про
07.10.2025
Ураган-про
0:3
Феникс-про
23.09.2025
Ураган-про
1:3
Феникс-про
09.09.2025
Ураган-про
0:3
Феникс-про
05.09.2025
Ураган-про
3:2
Феникс-про
