17.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Волейбол. Россия - Лига Про: Молот - про — Витязь-про . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Волейбол. Россия - Лига Про
Завершен
25:13 21:25 21:25 27:25 11:15
2 : 3
17 июня 2025
Превью матча Молот - про — Витязь-про
История последних встреч
Молот - про
Витязь-про
8 побед
2 побед
80%
20%
09.12.2025
Молот - про
1:3
Витязь-про
04.12.2025
Молот - про
3:2
Витязь-про
02.12.2025
Молот - про
3:2
Витязь-про
25.11.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
18.11.2025
Молот - про
3:1
Витязь-про
11.11.2025
Молот - про
0:3
Витязь-про
04.11.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
28.10.2025
Молот - про
3:1
Витязь-про
21.10.2025
Молот - про
3:0
Витязь-про
16.10.2025
Витязь-про
2:3
Молот - про
