17.06.2025

Смотреть онлайн Pinheiros U19 - Волей Эра U19 - Женщины 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19Волей Эра U19 - Женщины . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Paulista U19 Women
Pinheiros U19
Завершен
25:8 25:4 25:6
3 : 0
17 июня 2025
Волей Эра U19 - Женщины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U19 со счетом 25-8
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U19 со счетом 25-4
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков

Превью матча Pinheiros U19 — Волей Эра U19 - Женщины

