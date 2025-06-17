17.06.2025
Смотреть онлайн Guarulhos U21 Women - Сеси Сорокаба U21 - Женщины 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Guarulhos U21 Women — Сеси Сорокаба U21 - Женщины . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
10:25 15:25 20:25
10:25 15:25 20:25
0 : 3
17 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины со счетом 10-25
Сет 2. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины со счетом 15-25
Сет 3. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Guarulhos U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сеси Сорокаба U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Guarulhos U21 Women — Сеси Сорокаба U21 - Женщины
Комментарии к матчу