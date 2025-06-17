17.06.2025
Смотреть онлайн GELP - Сьюдад II 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: GELP — Сьюдад II . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 21-25
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда GELP со счетом 25-20
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда GELP со счетом 25-20
Сет 4. Команда GELP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда GELP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда GELP первая набрала 20 очков
Превью матча GELP — Сьюдад II
История последних встреч
GELP
Сьюдад II
1 победа
0 побед
100%
0%
01.10.2025
GELP
3:0
Сьюдад II
