14.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea Uni.League Women: Woosuk University Women — Mokpo University Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Korea Uni.League Women
Завершен
10:25 15:25 9:25
10:25 15:25 9:25
0 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mokpo University Women со счетом 10-25
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Mokpo University Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Превью матча Woosuk University Women — Mokpo University Women
Комментарии к матчу