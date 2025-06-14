Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Woosuk University Women - Mokpo University Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea Uni.League Women: Woosuk University WomenMokpo University Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Korea Uni.League Women
Woosuk University Women
Завершен
10:25 15:25 9:25
0 : 3
14 июня 2025
Mokpo University Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mokpo University Women со счетом 10-25
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Mokpo University Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков

Превью матча Woosuk University Women — Mokpo University Women

Комментарии к матчу
