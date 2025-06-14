14.06.2025
Смотреть онлайн Ферро Каррил Оесте - Сьюдад 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Ферро Каррил Оесте — Сьюдад . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
25:19 15:25 25:17 16:25 20:21
2 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 15-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Ферро Каррил Оесте со счетом 25-17
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Сьюдад со счетом 16-25
Сет 5. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ферро Каррил Оесте первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Превью матча Ферро Каррил Оесте — Сьюдад
