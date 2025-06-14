14.06.2025
Смотреть онлайн УБА - Мунисипио де Ломас де Замора 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: УБА — Мунисипио де Ломас де Замора . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
23:25 25:20 19:25 20:25
1 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Lomas Voley со счетом 23-25
Сет 2. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда УБА Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда УБА Voley со счетом 25-20
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Lomas Voley со счетом 19-25
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Lomas Voley первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча УБА — Мунисипио де Ломас де Замора
История последних встреч
УБА
Мунисипио де Ломас де Замора
0 побед
1 победа
0%
100%
24.09.2025
Мунисипио де Ломас де Замора
3:2
УБА
