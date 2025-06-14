14.06.2025
Смотреть онлайн Ferro Carril Oeste - San Gregorio Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Ferro Carril Oeste — San Gregorio Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:18 25:13 25:15
25:18 25:13 25:15
3 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 25-18
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 25-13
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Превью матча Ferro Carril Oeste — San Gregorio Women
Комментарии к матчу