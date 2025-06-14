14.06.2025
Смотреть онлайн Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины - Ривер Плейт - Женщины 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины — Ривер Плейт - Женщины . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:22 16:25 22:25 23:25
1 : 3
14 июня 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 16-25
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 22-25
Сет 4. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
